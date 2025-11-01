天皇の公務は皇位継承問題にどんな影響をもたらすか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「今上天皇と愛子内親王2人での外出がくり返されれば、愛子天皇待望論がさらに高まっていくのは間違いない」という――。■“愛娘との外出”が続く今上天皇日本全国には娘を持つ男親が多くいるわけだが、今やその垂涎(すいぜん)の的になっているのが今上天皇である。なにしろ、娘である愛子内親王と2人だけの外出が続いているからである。娘という