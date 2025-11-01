「山上くん、身体に気を付けてください」「私が傍聴できたら、退廷を求められることになっても山上被告に声をかけたいんです。『山上くん、身体に気を付けてください。私の家庭も統一教会に壊されました』って……」そう話すのは東大阪市に住む55歳の会社員の女性だ。この女性は、安倍晋三元首相を殺害したとして、殺人罪などに問われている山上徹也被告（45歳）の初公判を傍聴するため、奈良地裁へ足を運んだ一人である。2022年7