突然ですが、「SL」が何の略か知っていますか?漢字５文字です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Steam Locomotive（蒸気機関車）」でした！SLとは、「Steam Locomotive」の略。日本語では 「蒸気機関車」 といいます。かつて鉄道の主力として活躍していたSLは、石炭を燃やして発生させた水蒸気の圧力でピストンを動かし、その力で車輪を回す仕組みで動いていました。現在では、全国各地で観光用として復元・運行され