「奔放な生、うつくしい実験」［著］サイディヤ・ハートマン自分が自分であるように生きること、自分の魂に、欲望に忠実であること。本書は、生きること自体が所与でなかった環境で、それでもなお、いやそれだからこそ、ありうるかもしれないことを想像し自由な生の追求をやめなかった黒人女性たちの物語だ。舞台は、二十世紀の変わり目、米北部都市のゲットー。終わったはずの奴隷制は別の名の下、南部で復活していた。そう