「おにたろかっぱ」［著］戌井昭人タロは元気いっぱいの三歳児、好きなものは恐竜で、友だちはオニとカッパと上田ウシノスケ。父ちゃんと母ちゃんと小さな海辺の町に暮らしている。日々の成長がめざましいタロに対して、ミュージシャンの父ちゃんは低迷中。育児に没頭するあまり音楽活動から遠ざかりつつある自分に焦っているのだ。そこで一念発起、父ちゃんはギター一本でライブハウスを回るどさまわりツアーを企画。このツア