マンガ原作実写化を現実的に再現できる人人気原作の実写化、とくにビジュアルのあるマンガ作品では、生身の人間にはなかなかハードルが高いもの。どうしてもマンガでは、誇張された“非現実的な美しさ”で描かれるからだ。藤原紀香さんは、そんな「人気原作の実写化」において「ぴったり」「さすがのキャスティング」とたびたび称賛されてきた。たとえば北条司さんの大人気漫画『CAT‘S EYE』の来生瞳。先日発表されて話題になった