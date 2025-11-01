「これはいつかのあなたとわたし」［著］燃え殻みじめな話が多い。情けない話が多い。トホホな話が多い。何も同じような言葉を三つも並べなくてもいいのだが。で、自虐ネタは逆に余裕が透けて嫌味（いやみ）になったり、卑屈になって味の悪いものになったりしがちなのだけど、この人の自虐は、だいじょうぶ、素直にストレートに、あ、こりゃひどいやと受け取れる。いや、それってただかわいそうなだけじゃん、と思いきや、あ