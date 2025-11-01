「食欲は脳と体が仕組んだ『罠』である」多様性の時代、個性が大切などと言われても、太っていることに未だ引け目を感じやすい世の中だ。痩せられないのは意志が弱い、本当に痩せるつもりがあれば自制できるはず、などと口にする人もいる。だが、「意志が弱い」「自制できる」などと批判するのは、間違っているという本がある。『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（アンドリュー・ジェンキンソン著/ダイヤモンド社