K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「막콘（マッコン）」の意味知ってる？「막콘（マッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、なにかが終わってしまう日のことです。いったい、「막콘（マッコン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果