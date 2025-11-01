2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）ストイックで頼れる兄がついに結婚！少し前の話になりますが、9月に兄の結婚式