◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。この日は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとの