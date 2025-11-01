この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「キャワッ」パパによる抱っこひも、ちんまり脱力する赤ちゃんに7千いいね わみ🐰100均とお得と。(@cicochami)さんの投稿です。ママが帰宅すると、お出迎えしてくれた