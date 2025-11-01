プロ野球・ソフトバンクは日本シリーズを制し、5年ぶり12度目の日本一を獲得しました。試合後にはシャンパンファイトで喜びを爆発させた選手たちでしたが、喜び以外のさまざまな感情ものぞかせました。インタビューに応えた杉山一樹投手は今季を振り返り「楽しかった」と一言。シーズン中盤からはクローザーとしての起用となりましたが「いやー、自分も予想してなかったんで。想像以上に楽しめました」と語ります。マウンドでは感