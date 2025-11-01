この□の中には、ある漢字が1つだけ入ります。簡単そうに見えるかもしれませんが、やってみると意外と難しい……！あなたは正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「着」♡「着物」「着席」「古着」「到着」でした！※答えは複数ある場合があります。「古着」は、一度誰かに着られている服を指す言葉です。古着屋めぐりが趣味