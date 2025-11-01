みなさんは「白髪・グレイヘアがすてきな有名人」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社リクルート（東京都千代田）の美容に関する調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』が実施した「白髪・グレイヘア」に関する意識調査によると、男性は「吉川晃司」さん、女性は「近藤サト」さんがともに7年連続で1位となりました。【写真】近藤サトさんグレイヘアにつけたアクセに「上品で素敵」「美しい年の重ね方」調