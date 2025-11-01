“与党入り”した日本維新の会に、早くも「重大疑惑」が直撃している。「しんぶん赤旗日曜版」が10月29日配信の電子版で報じたのは、同党の藤田文武共同代表（44）の「公設秘書への税金還流」疑惑だった。藤田氏は自身のXで反論しているが、維新創業者の“あの男”も断罪する始末で。 【独自入手】「ベンチャー政党から全国政党へ」藤田文武共同代表が自著の宣伝をする党のチラシ 維新共同代表に浮上した「政治とカネ」の