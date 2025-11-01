あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座相手の気持ちにそっと寄り添える日。「これをしたら、きっと喜んでくれるはず」と心にひらめきが浮かんだら、迷わず行動に移してみてください。「おせっかいかな？」と遠慮してチャンスを逃さないように！あなたの優しい行動が、二人の絆を強くしてくれます。★第2位…