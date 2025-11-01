気象台は、午前7時13分に、洪水警報を八戸市、三沢市、おいらせ町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・八戸市、三沢市、おいらせ町に発表 1日07:13時点三八上北では、1日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。下北、三八上北では、1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□波浪警報1日夕方にかけて警