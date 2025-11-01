Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ（日本テレビ系列静岡第一テレビ）では２０２５年１１月２７日深夜２４時５９分から、サウナ番組「サ活のササウナ旅ＳＰｉｎ東京」を放送する。静岡の聖地「サウナしきじ」の娘でサウナの女神・笹野美紀恵とＡＫＢ４８の絶対的エース・小栗有以、そして静岡第一テレビアナウンサーの佐藤優里のサウナ女子三姉妹が、ニッポンの首都・東京の進化系＆個性派を巡ります。