「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で「ショウヘイは今日の登板プランには入っていない」と明言。大谷翔平投手は打者専念で負けられない大一番に挑む。前日の練習時には「彼の明日の状態を見てからになる。しかし、今は私たちは勝たなくてはいけない試合を迎えるので、そのことを話さなくてはいけない」と語っていた指揮官。一夜明