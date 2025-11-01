ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は３０日、航空ブランド「エアージャパン」を休止すると発表した。成田空港と東南アジアを結ぶ路線として昨年２月に事業を始め、格安航空会社（ＬＣＣ）に近い価格で質の高いサービスを提供してきたが、２年ほどで撤退を決めた。現在、成田を拠点に運航するバンコク、ソウル、シンガポールの３路線は３月末で終了する。全日本空輸（ＡＮＡ）の国際線事業を拡大する目的があり、エアージャパン社