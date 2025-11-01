京葉道路幕張SAの「旬撰倶楽部 房総・村の駅」では、2025年11月1日から23日まで、秋の体験型イベント「新物はおいしいんです！秋のお買い得イベント」を開催します（イベントごとに実施日が異なります）。家族で楽しめる秋の味覚体験イベント新米・季節の野菜・卵・落花生を盛り放題・詰め放題で楽しめる体験型イベントです。観光帰りやドライブ途中に立ち寄って、家族みんなで秋の味覚を楽しむことができます。「新物はおいしいん