多くの人が痛みを感じた際に「とりあえずロキソニンを飲む」と思いがちですが、その使い方には注意が必要です。手軽な解決策となりがちなロキソニンですが、過剰摂取や誤った使用法が胃への負担を増やすことがあります。今回は、ロキソニンの効果的な使い方と注意点について、土橋先生にお話を伺いました。 監修医師：土橋 富美子（どばし泌尿器科クリニック） 日本大学医学部卒業。国際医療福祉大学熱海病院麻酔科、国際医療