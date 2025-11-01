高額療養費は、高額な医療費がかかった際に過度な自己負担が生じないようにする制度だ。収入に応じて自己負担限度額が定められているが、「世帯合算」をご存じだろうか。『医療費の裏ワザと落とし穴』301回では、その仕組みについて解説し、どんなケースが対象になるのか詳しくみていく。（フリーライター 早川幸子）現在も議論が続いている「自己負担額限度額の引き上げ」2025年の年明けに世間を騒がせた高額療養費の自己負担限