縮小する地域市場の中でも、結果を出す企業は確かに存在する。業種も規模も違う彼らに共通していたのは、シンプルだが強い行動原理だった。資源や人材が限られる中で、なぜ彼らは成果を出せたのか。地方からでも勝てる、そのヒントに迫る。※本稿は、神農将史『後継ぎ経営者のための70点経営 地味な積み重ねが、人と利益を引き寄せる』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。人口減少が進む地方でビジネス成功のカギは？会