フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、きょう1日(19:00〜)に放送。「学校かくれんぼ」に、中島健人とMattが参戦する。中島健人今回は、長野県佐久市にある私立佐久長聖中学校、サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久の中学生・小学生の合同チームと対戦。中島は2月22日放送、Mattは昨年1月13日以来、2回目の参戦となる。前回隠れ切ることができなかった2人はリベンジに意気込む。特にこれまで参戦したゲストの中で