働いて得た収入などが下位20％に属する韓国国民10人のうち3人は、7年間にわたり所得下位層の位置から抜け出せないでいる、と韓国紙が報じた。賃金（勤労所得）や事業所得がなかなか増えず、階層の「はしご」が断ち切られて厳しい立場にとどまっている人がそれだけ多いという意味だ。中央日報が紹介した韓国国家データ処の集計によると、2023年基準で前年と比べて所得階層が上下した比率（所得移動性）は34．1％であることが分かっ