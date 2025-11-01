「骨描き」をする九谷焼作家の北村和義さん＝石川県小松市石川県の伝統工芸品「九谷焼」の魅力を若い世代に伝えようと、同県小松市の作家北村和義さん（51）がユニークな作品作りに取り組んでいる。動物や昆虫を模したオブジェなどのほか、「スヌーピー」といったキャラクターとのコラボも。「今の時代に合ったものを作り、興味を持ってもらうきっかけにしたい」と意気込む。（共同通信＝田島里紗）小松市にある「九谷竹隆窯」