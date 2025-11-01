ここ最近、サムスンの超薄型モデルの後継機「Galaxy S26 Edge」が開発中止になったとの噂が流れていましたが、実際にはそうではないと報じられています。 ↑ワンチャンある？（画像提供／サムスン） オランダの情報サイト・Galaxy Clubによると、サムスンは数か月前から「More Slim」という新型スマートフォンの開発を進めているとのこと。 ちなみに、現行モデルのGalaxy S25 Edgeも社内では長らくコードネーム「Slim」と