グローバル・デイリーは、自社が運営する在留外国人向けのレビュー専門サイト「korekoko」として、ラジオ局interfmで新ラジオコーナー「Across The Cultures supported by korekoko」を開始します。2025年11月3日(月)より、毎週月曜日から木曜日の朝8時50分から10分間放送されます。海外の有名インフルエンサーや様々な分野で頑張っている在留外国人をゲストに招き、korekokoのコミュニティを活用したリアルな情報をお届けします☆