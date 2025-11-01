SRGは、無添加のサツマイモの蜜「あめんどろ純芋蜜」を使った洋菓子ブランド【ミツロ/MITZLO】を発表しました。ブランド初となるPOP UP SHOPが、2025年11月5日(水)より銀座三越 本館地下2階 ギンザスイーツパークIにて開催されます。「あめんどろ純芋蜜」の作り手、人気パティシエ、素材プロデューサーの3人が力を合わせて立ち上げた新ブランドです☆ ひとしずくの蜜の珠玉を五感で堪能！SRG 新洋菓子ブランド【ミツロ/MITZLO