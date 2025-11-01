国立音楽大学(くにおん)は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス！」を2026年6月26日から28日の3日間にわたり開催します。今回、DAY3「Circle of Music」の出演者第四弾として、ハラミちゃん、H ZETT Mさんらの出演が発表されました。あわせて、100周年記念コラボレーションショップの情報も公開されています☆ 国立音楽大学 創立100周年記念「くにおん100フェス！」 開催日：2026年6月26日(金)