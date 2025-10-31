Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダー「Wrangler Rubicon（2ドア）」の限定車を2025年11月15日より全国150台限定で発売する。 同モデルは、コンパクトな2ドアボディに高いオフロード性能を備え、ミリタリーグリーンの特別色「’41」を採用。堅牢な装備と優れた取り回しを両立し、都市から冒険まで対応する仕様となっている。また、購入者にはジープロゴ入りラ}