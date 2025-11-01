クマによる出没情報や人身被害が相次いでいます（写真：ramustagram／PIXTA）【一覧】クマ類の出没情報が多い県、まったくない県クマによる被害が相次いでいる。山でのキノコ狩り中や、露天風呂の清掃中に襲われるといった人身被害が連日報じられている。被害は山間部にとどまらず、岩手県盛岡市では岩手銀行本店の駐車場にクマが迷い込む事案が発生。秋田県では鈴木健太知事が防衛省を訪れ、自衛隊の派遣を要請する事態にまで発展