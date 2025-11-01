飯沼本家は、2025年12月6日(土)に「収穫を祝い、祈り、味わう。」をテーマにした4蔵合同の新酒お披露目イベント「酒々井新酒祭2025」を開催します。飯沼本家の日本酒銘柄「甲子(きのえね)」をはじめ、神崎町の鍋店「仁勇」、成田市の滝沢本店「長命泉」、八街のワイナリー「SAWA WINES」が揃い踏み！JRE MALLチケットでは、「お猪口プレゼント券」が付いたお得な前売り引換券も販売中です☆ 収穫を祝い、祈り、味わう！ 飯沼