ディーアイジーは、大人気格闘アニメ『刃牙』シリーズより、「範馬刃牙」と「花山薫」を可動フィギュア【DIGACTION】で立体化！“史上最強の親子喧嘩”を描き切ったクライマックス、アニメ『範馬刃牙』の人気キャラクターが、約1/24スケールのコレクタブルアクションフィギュアで登場します。2026年2月発売予定です☆ 手の平サイズ！ディーアイジー 可動フィギュア「DIGACTION 『範馬刃牙』範馬刃牙／花山薫」！  