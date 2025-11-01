クマの大量出没が続き、人身被害も過去最悪のペースで推移している。写真はイメージです（写真： コンチ／PIXTA）【画像を見る】エサとなるドングリなどの大凶作に見舞われている「どれだけいるんだ。本当に」――。狩猟免許を持つ俳優の松山ケンイチ氏がYouTubeに投稿した動画「Hunter―なぜ駆除が必要なのか―」で、ハンターたちとの会話の中で、クマについて思わず漏らした言葉だ。捕獲数は過去最多を更新森林面積が国土の約7割