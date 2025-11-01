¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¡Ê64¡Ë¤ò¿·Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¿·Ç¤¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥­´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤Î¸«¹þ¤ß¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»ÙÇÛÅª¤ÊÅê¼ê¿Ø¤òÃÛ¤­¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.41¤ÇMLB¥È¥Ã¥×¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â3.62¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¤ÏÂçÅê¼ê