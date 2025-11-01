俳優竹野内豊（54）が31日、都内で、映画「SPIRIT WORLD−スピリットワールド−」（エリック・クー監督）全国拡大公開初日舞台あいさつに出席した。主演は仏の女優カトリーヌ・ドヌーブ。「カトリーヌ・ドヌーブが日本の景色の中でお芝居をする姿を見るだけでも、貴重で価値ある映画だと思う」とした。「皆さんが歩んできたそれぞれの人生によって、感じ方もさまざまだと思います」。堺正章（79）風吹ジュン（73）も登壇した。