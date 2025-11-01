山田裕貴（35）の今年3本目の主演映画「爆弾」（永井聡監督）初日舞台あいさつが10月31日、都内で行われた。山田が、1万人に見せようと展開された試写の感想の中に「邦画史上最高傑作」という言葉があり「ほくそ笑んでいた」と胸を張れば、佐藤二朗（56）は「バケモンみたいに面白い映画は1本ではない」と断言。興行収入（興収）166億5000万円（26日現在、興行通信社調べ）と目がヒット中の「国宝」の李相日監督（51）に対し“挑戦