1日午前6時50分、岩手県と気象台は、釜石市、大槌町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・釜石市・大槌町