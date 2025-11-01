歌手で俳優の福山雅治（56）が31日、東京・国立科学博物館で特別展「大絶滅展」報道発表会に出席した。絶滅の危機にある野生動物を特集したNHKのドキュメンタリー番組「ホット・スポット最後の楽園」にも出演し、世界中の自然とふれあってきた。自然との出会いはみかん農家だった母方の祖母の影響といい、「祖父が早めに他界して、不慣れな農業を引き継ぐしか生きるすべがなかった。（祖母の家は）米もやっていたし、牛もいて、