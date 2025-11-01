タレントで予備校講師の林修（60）が31日、都内の高校で受験応援を目的とした特別講義に登壇した。生徒から「何をしてもうまくいかない時にどう切り替えるのか」と問われると、林は「諦める、寝る」と潔い回答。「僕は、努力してうまくいかないことは諦めて寝る。できることだけをやる。努力してできるようになるのは尊いけど、最初からできる人にはなかなか勝てない」と自己流の切り替え方法を語った。