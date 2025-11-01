女優木村佳乃（49）が10月31日、都内で、子供向けの作品を対象にした「第32回キネコ国際映画祭」オープニングセレモニーに出席した。同映画祭初参加で、スペシャルサポーターを務める木村は「子供が安心して見られる映画は大切。ずっと参加させていただきたかったので、待望の日です」と大喜びした。生ほか、戸田恵子、中山秀征、横山だいすけらが出席した。二子玉川地区で、11月1〜4日開催。