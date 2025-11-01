11月1日午後6時30分からのテレビ朝日系『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、『未完の世界遺産 サグラダ・ファミリア特別編！2時間半SP』が放送される。【写真】かわいい！スペインではしゃぐ芦田愛菜今年5月に放送された『未完の世界遺産 サグラダ・ファミリア×芦田愛菜 潜入リポート！3時間半SP』は、“神回”と評判を呼び、SNSでも「感動した」「スマホを置いて見入った」と大反響。今回はその未公開映像を