女優でタレントの磯山さやか（42）が31日、インスタグラムを更新。ハロウィーンショットを公開した。磯山は「ハッピーハロウィン」とつづり、ミニーマウスの耳付きパーカー姿でハロウィーンかぼちゃのコスプレをした愛犬を抱く最新ショットなどを公開した。この投稿に「なんて可愛いんだ」「可愛い過ぎるよぉ〜」「可愛いくてドキっとします」「君に胸キュン」「これは、愛らしいですね」などのコメントが寄せられている。