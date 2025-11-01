AIRDO（エア・ドゥ）は、低気圧の影響による強風が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。10月31日午後9時現在、特別対応を実施するのは、11月1日始発から午後5時59分までに札幌/千歳発着する便と、終日帯広・女満別・釧路を発着する便。低気圧は関東から三陸沖にかけて進む見通し。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。