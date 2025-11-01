◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われる。ホームのブルージェイズが３勝２敗で王手をかけており、追い込まれたドジャースは山本由伸が先発登板する。試合前の会見にブルージェイズのシュナイダー監督が出席した。山本由伸には第２戦で完投勝利を許したが