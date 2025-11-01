米国のトランプ大統領は１０月３０日、２期目初のアジア３か国歴訪を終え、帰国した。経済・安全保障両面で地域への関与を強める構えを示し、アジア各国からは巨額の対米投資を勝ち取った。トランプ政権に明確なアジア戦略が見えない中、米国の関与が継続するかどうかが次の焦点となる。（ワシントン支局池田慶太、ソウル支局藤原聖大）トランプ氏は帰国後のＳＮＳへの投稿で「米国が再び尊敬されていることを目にできて大