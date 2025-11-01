「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースは第６戦に先発する山本由伸投手の球場入りする様子を公開。チェックのシャツを身にまとい、大谷翔平投手からプレゼントされたゴールドのヘッドフォンを装着して集中した表情を見せた。さらに球団はバスで移動するレアな光景も公開。バスの座席ではスマホを操作したり、窓から外を眺めたりと、大一番を前にした表情からは緊張感も伝